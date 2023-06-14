Київська компанія допомагала підсанкційному "Росатому" будувати п’ять АЕС у різних країнах світу

Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві.

Основним замовником була російська державна корпорація "Росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанціях у різних країнах світу.

"Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію рф і введення санкцій проти "Рросатому". Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми", - зауважили в СБУ.

При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів – підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом".

При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатому" здійснювали у режимі онлайн.

Правоохоронці виявили, що з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму майже 42 млн гривень.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності інших учасників оборудки.

Раніше Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.