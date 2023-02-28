Київського чиновника підозрюють у привласненні коштів, виділених на ремонт шкільних укриттів

Правоохоронці оголосили підозру начальнику управління будівництва Голосіївської райдержадміністрації, директору комунального підприємства та керівнику підрядної організації у заволодінні коштами, виділених на ремонт укриттів у школах. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram.

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За даними слідства, в серпні 2022 року чиновник РДА забезпечив для підконтрольної компанії перемогу в тендері на капітальний ремонт укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі.

Після завершення робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду затвердили їх.

За висновками експертизи, таким чином бюджет зазнав збитків на понад 500 тисяч гривень.

Наразі триває слідство, правоохоронці перевіряють причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів.

Нагадаємо, що це вже не перша справа щодо розкрадання грошей у Голосіївській райадміністрації. Наприкінці січня начальниці управління освіти цієї РДА оголосили про підозру в розтраті 1,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на генератори для укриттів у школах. Тепер у Київській міській прокуратурі зазначили, що розкрадання на ремонті стосується цих же закладів.