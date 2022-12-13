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Київського наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах, засудили до п'ять років тюрми
Бориспільський міськрайонний суд визнав винним мешканця Києва у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів. Як повідомляє Київська міська прокуратура, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Згідно з матеріалами слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці. Зловмисника викрили під час чергового збуту. У подальшому під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.
Чоловіку інкримінували частину 1 статті 307 та частину 1 статті 309 Кримінального кодексу. Обвинувальний акт було направлено до суду у січні 2021 року.
За результатом судового розгляду прокурором Печерської окружної прокуратури Києва було повністю доведено вину чоловіка в інкримінованих злочинах. До набрання вироком законної сили останній перебуватиме під вартою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, що у жовтні Служба безпеки України повідомляла, що знешкодила міжобласну мережу збуту наркотиків, а крім того, викрила на контрабанді наркотиків директора київської фармкомпанії.