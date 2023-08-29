Київському бізнесмену повідомили про підозру: перерахував до бюджету РФ понад 50 млн рублів

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. Він сплатив до бюджету держави-агресора понад 50 млн рублів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.

За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.

"Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора. Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків", - зауважили в СБУ.

Таким чином тільки протягом минулого року бізнесмен профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів.

"Фактичне "операційне" управління підприємствами, зокрема в Росії, здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, в ході проведення обшуків вилучено техніки на загальну суму 250 мільйонів гривень.

"Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності. Щодо спільниці фігуранта – вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Там додали, що зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. Компанія допомагала підсанкційному "Росатому" будувати п’ять АЕС у різних країнах світу.