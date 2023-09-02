Клірику УПЦ (МП) на Житомирщині повідомили про підозру: роздавав вірянам кремлівські "агітки"

Служба безпеки спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині, який розпалював релігійну ненависть.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини.

"У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України. Крім того, "тексти" друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них", - зазначають в СБУ.

Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року.

"Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій. Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський "погляд" на історію Української державності", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що на підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

"Вкотре наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та з повагою ставиться до визначеного Конституцією України права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України засудили ще одного митрополита УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області. Він публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.