Клірику УПЦ (МП), який освячував російських військових на Харківщині, загрожує до 8 років тюрми

Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Зловмисником виявився священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

"У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників", - зазначили в СБУ.

Крім того, зловмисник неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

У своїх коментарях чоловік дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

"На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - зауважили в СБУ.

Там додали, що зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно районний суд міста Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах.