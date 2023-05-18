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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Клірику УПЦ (МП), який освячував російських військових на Харківщині, загрожує до 8 років тюрми

Клірику УПЦ (МП), який освячував російських військових на Харківщині, загрожує до 8 років тюрми
СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який освячував російських військових під час окупації Ізюма

Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Зловмисником виявився священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

"У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати "гумдопомогу" на окуповану частину регіону. У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників", - зазначили в СБУ.

Крім того, зловмисник неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

У своїх коментарях чоловік дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

"На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - зауважили в СБУ.

Там додали, що зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно районний суд міста Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах.

Автор:
Світлана Манько