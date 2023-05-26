Колаборанту з “Харківського МВС” загрожує 12 років тюрми за репресії мешканців Куп’янська

Служба безпеки України зібрала доказову базу на 32-річний мешканця Куп’янська, який добровільно вирішив співпрацювати з росіяними під час окупації ними частини Харківської області. Суд визнав зрадника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.

Як повідомили в СБУ, поплічник росіян був прийнятий до лав так званого "Управління МВС Харківської області", яке було створеного агресором. Зрадник увійшов до складу "взводу патрульної служби".

Його завданням було "патрулювати" вулиці міста. Окрім цього, колаборант під надуманими приводами незаконно затримував місцевих жителів. Дані затримання він формлював у протокол, для звіту перед окупаційним керівництвом.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільнених районах області.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила причетність до масованих російських ударів по цивільним об’єктам України віцеадмірала ВМС Росії Віктора Соколова Він особисто віддавав накази здійснювати пуски крилатих ракет “Калібр” по українській енергетичній інфраструктурі. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.