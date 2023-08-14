Колаборантам, які готують нові "вибори" РФ на окупованих територіях, загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед ворожих поплічників – керівники "виборчої комісії ЛНР", а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Єдина Росія" та інших політичних сил.

За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.

Під час незаконного голосування мають "обрати" "депутатів" псевдопарламенту "лнр", а також "советов" так званих "муніципальних утворень".

"Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового "волевиявлення". Зокрема, вони сформували так звані "територіальні виборчі комісії", які мають фальсифікувати "явку виборців" та підсумки "голосування". Також ворожі поплічники займаються облаштуванням "виборчих дільниць", підбирають та інструктують "персонал", проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів", - зазначили в СБУ.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.