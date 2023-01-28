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Колаборанти з Луганщини намагалися влаштуватися до українських держустанов
Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України та затримала двох колишніх "посадовців", створених рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.
Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інший колаборант – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ..
У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для її подальшої передачі російським окупантам.
Втім, контррозвідники СБУ своєчасно викрили колаборантів і задокументували їхні злочинні дії.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Матеріали провадження скеровано до суду", - зазначають в СБУ.
Раніше СБУ запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади на північному сході України. У результаті багатоетапної спецоперації у Сумах затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації.