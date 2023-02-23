Колишні посадовці "Укрзалізниці" ремонтували російські військові ешелони

Служба безпеки викрила ще двох поплічників рашистів у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час тимчасового захоплення Лиману зловмисники добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.

Встановлено, що один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором "дирекції інфраструктури залізниці ДНР".

Інший – став його підлеглим і виконував функції "головного інженера".

Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт.

Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях в захоплених районах Волновахи та Іловайська.

Після звільнення Лиману зловмисники намагались "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.