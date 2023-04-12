Колишній "беркутівець" організував російську агентурну мережу у п’яти регіонах України

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" – Валерій Астахов.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після окупації Криму Астахов перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".

На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних та східних українських регіонів, у тому числі з Бахмута.

"Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у фронтових районах нашої держави. Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через месенджер Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що одержані відомості колишній "беркутівець" передавав своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму.

Розвіддані потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності", - зауважили в СБУ.

Раніше СБУ затримала ще одного ворожого поплічника у ході масштабних контрдиверсійних дій у прифронтових районах Донецької області. Зловмисником виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.