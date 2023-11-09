Колишній посадовець Кропивницького СІЗО хотів нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8

Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю. Мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8.

Про це повідомила пресслужба СБУ

Зазначається, що відповідне обладнання намагався продати колишній посадовець Кропивницького СІЗО.

За даними слідства, для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

"Для переправлення товару іноземним замовникам фігурант хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. А щоб приховати нелегальний експорт - намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій", - зауважили в СБУ.

Правоохоронці своєчасно викрили оборудку, поетапно задокументували її і тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення.

"На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання.

Крім того, додатково готуються матеріали для передачі вилученого майна на потреби Збройних Сил України.

Раніше СБУ викрила організаторів схема незаконного переправлення з України товарів військового призначення та двох його спільників. Вони хотіли вивезти до "східноазійської країни" викрадені з "Мотор Січі" авіакомплектуючі.