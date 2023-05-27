Колишній працівниці Мін’юсту та посадовцям МНС РФ повідомили про підозру

Служба безпеки системно викриває зрадників і колаборантів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України. Наразі правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам, серед яких "посадовці МНС РФ" та колишня працівниця Мін’юсту.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед викритих поплічників ворога – рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ "козачої національної гвардії війська донського".

"Увесь цей час він переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня минулого року очолив створений агресором "Лисичанський пожежно-рятувальний загін"", - зауважили в СБУ.

Ще двоє фігурантів – монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", інший очолив міську "пожежно-рятувальну частину "МНС ЛНР"", - повідомили в СБУ.

Там додали, що усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, задокументовано злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту, яка у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини.

Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати рашистів.

"Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Наразі зловмисницю оголошено у розшук. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ встановила, що віцеадмірал ВМС Росії Віктор Соколов причетний до масованих російських ударів по цивільним об’єктам України. З серпня 2022 року він особисто віддавав накази здійснювати пуски крилатих ракет “Калібр” по українській енергетичній інфраструктурі. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.