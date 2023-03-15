Колишній співробитник СБУ закликав до дезертирства та працював на РФ

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який проводив підривну діяльність на користь країни-агресора.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення зрадник звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу.

Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови – погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб.

"Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ", - зауважують правоохоронці.

В СБУ додають, що у березні 2023 року зрадник перетнув державний кордон України, де його одразу затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

"Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ затримала у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві.