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Колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко повідомили про підозру
Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
У відомстві нагадують, що раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.
Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та виїхала до тимчасово окупованого Донецька.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора.
Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.
Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.
Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України", - підкреслили в СБУ.
Раніше СБУ відкрила провадження проти проросійської журналістки Діани Панченко, котра тривалий час працювала телеведучою на телеканалі NewsOne.
Нагадаємо, що телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK були відключені від телемовлення 2 лютого 2021 року через кілька годин після публікації указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти них та їх власника — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.