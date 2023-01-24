Колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві нагадують, що раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.

Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та виїхала до тимчасово окупованого Донецька.

Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора.

Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.

Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ відкрила провадження проти проросійської журналістки Діани Панченко, котра тривалий час працювала телеведучою на телеканалі NewsOne.

Нагадаємо, що телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK були відключені від телемовлення 2 лютого 2021 року через кілька годин після публікації указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти них та їх власника — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.