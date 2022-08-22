Колишнього директора ДП запідозрили у завданні збитків державі на $1,5 млн

Колишньому директору держпідприємства "Укрхімтрансаміак" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Відбулося це за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, розповідають в Офісі генпрокурора.

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"За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід", – йдеться у повідомленні.

Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду, діючого на той час, тарифу за надання послуг.

"Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату – винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення $1,5 млн збитків з ДП "Укрхімтрансаміак" на користь російського підприємства, яке було реально виконано", – кажуть в ОГП.

Нагадаємо, нещодавно також поліція повідомила меру Костянтинівки Донецької області Олегу Азарову та керівнику місцевого комунального підприємства про підозру розкраданні грошей, виділених на облаштування захисних об’єктів в місті.