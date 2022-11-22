Колишнього замдиректора "Електоважмаша" засудили до 4 років ув'язнення за розкрадання коштів підприємства

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні 22 листопада визнала чотирьох осіб винними в розкраданні коштів державного підприємства “Електроважмаш”. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Згідно з повідомленням у 2017 році посадовці "Електроважмашу" за посередництва підконтрольної їм компанії, яка зареєстрована у Чехії, організували продаж запасних частин литовській компанії. Проте слідством з’ясовано, що запчастини, які "Електроважмаш" продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, були реалізовані литовській компанії за майже вдвічі більшою вартістю, а саме 1,22 млн євро. В результаті державне підприємство недоотримало понад 7 млн грн.

22 листопада 2022 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок 5 учасникам корупційної схеми. За вироком суду 4 осіб визнано винуватими за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та засуджено:

- колишнього заступника директора "Електроважмашу" до 4 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на 3 роки;

- начальника управління "Електроважмашу" до 4 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на 2,5 роки;

- кінцевого бенефіціара чеської компанії-учасниці схеми до 4 років ув'язнення;

- директорку чеської компанії до 3,5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень певні посади строком на 3 роки.

Також винні мають сплатити по 17 тис. грн штрафу.

Разом з тим, суд виправдав ще одного учасника злочинної схеми колишнього заступника директора заводу «Електроважмаш» у зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення. САП не погоджується з вироком в частині виправдування та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися екстрадиції до України гендиректорки приватного підприємства, підозрюваної у причетності до заволодіння 6,5 млн грн державного підприємства “Інформаційний центр Міністерства юстиції України”.