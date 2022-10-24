Колишнього голову НБУ Шевченка оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро 24 жовтня повідомило про розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них і колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.", - зауважують в НАБУ.

Зазначається, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Так, Кирило Шевченко підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

Також у розшук оголошено посадовців АБ "Укргазбанк" Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

Нагадаємо, що НАБУ повідомило Шевченку про підозру в нанесенні державному Укргазбанку 206 мільйонів гривень збитків через виведення коштів за нібито фіктивними договорами про агентські послуги.

Зазначимо, Кирило Шевченко, звільнений 6 жовтня з посади голови Національного банку України, заявляє, що причиною його відставки став не лише стан здоров'я, а й політичний тиск.

Після свого звільнення Шевченко виїхав за кордон на лікування.