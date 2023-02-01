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Колишнього керівника Міненерго Насалика підозрюють у підписанні збиткових угод
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.
Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Ексміністра підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.
Ігор Насалик очолював Міненерго у 2016-2019 роках в уряді Володимира Гройсмана.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що стосовно Фірташа санкції РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський ввів у дію в червні 2021 року. Секретар ради Олексій Данилов пояснював, що це було зроблено через участь Фірташа у титановому бізнесі, оскільки компанії, афілійовані з бізнесменом, постачали сировину на російські військові підприємства.