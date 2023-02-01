Колишнього керівника Міненерго Насалика підозрюють у підписанні збиткових угод

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

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Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Ексміністра підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.

Ігор Насалик очолював Міненерго у 2016-2019 роках в уряді Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, що стосовно Фірташа санкції РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський ввів у дію в червні 2021 року. Секретар ради Олексій Данилов пояснював, що це було зроблено через участь Фірташа у титановому бізнесі, оскільки компанії, афілійовані з бізнесменом, постачали сировину на російські військові підприємства.