Колишнього міліціонера, який хотів приєднатися до "вагнерівців" і воювати проти України, затримали у Запоріжжі

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення затриманий підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК "Вагнер".

"Для цього зловмисник вийшов "на зв’язок" зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого "управління МВС РФ" у захопленій частині регіону. Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на "співбесіду" до керівників угруповання "Вагнер"", - зауважили в СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисник також розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі "Вконтакте".

Там він створив інтернет-групу та "наростив" аудиторію на понад 3,5 тис. підписників.

"У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував "вагнерівців" та їхнього ватажка – Пригожина. Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

"На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше контррозвідники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.