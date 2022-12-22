Колишнього нардепа оголошено у розшук: закликав отримувати російські паспорти

У серпні 2022 року колишній народний обранець п’яти скликань на своїй офіційній сторінці у соцмережі опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії РФ проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що колишньому народному депутату України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави, повідомлено про підозру.

Зловмисником є представник Харківського осередку "Партії регіонів". Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до Верховної Ради.

Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.

"За даними слідства, у серпні цього року нардеп опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост.У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти", - зазначають в СБУ.

Таким чином зловмисник "гарантував" громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов’язань.

Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження "гумдопомоги" з РФ до захоплених районів України та "відновлення" зруйнованої інфраструктури.

"За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до Росії. На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

У відомстві додали, що наразі колишнього нардепа оголошено у розшук. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

В СБУ нагадали, що раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

За матеріалами СБУ у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. У подальшому їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В СБУ не називають прізвище зловмисника, але судячи з фото мова йде про Дмитра Святаша, який був народним депутатам України IV, V, VI, VII, VIII скликань від "Партії регіонів".

Нагадаємо, що раніше МВС оголосило Святаша у розшук. Екс-нардеп розшукувався за частиною 1 статті 366-1 КК ("Декларування недостовірної інформації"). Дата зникнення Святаша на сайті МВС вказана 8 листопада 2019 року, місце зникнення — Харків.

При цьому Печерський суд міста Києва своїм рішенням від 18 червня 2019 року заборонив Святашу перетинати державний кордон України до погашення ним особистого боргу у розмірі 8,5 млн. грн. за кредитними картками УкрСиббанку, виданими свого часу нардепу