Колишнього нардепа викрили в ухиленні від сплати 60 млн грн податків

Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена забороненої партії ОПЗЖ та колишнього нардепа Володимира Сальдо в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що співробітники БЕБ, під час аналізу відомостей Державної податкової служби, щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановили, що прибутки та витрати колишнього нардепа значно різняться.

Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

"Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - зазначили в БЕБ.

Окрім цього, в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФпроти України, порушник погодився на співпрацю з терористичним режимом РФта був призначений «керівником» окупаційної адміністрації Херсонської області.

"Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора", - зазначають в БЕБ.

Прізвище в пресслужбі БЕБ не називають, але з повідомлення зрозуміло, що мова йде про колабаранта Володимира Сальдо, який став гуйляйтером окупованої Херсонщини.

Раніше СБУ повідомила про підозру Володимиру Сальдо ("голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області) за організацію псевдореферендумів щодо "входження" областей України до складу Росії.