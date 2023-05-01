Колишнього нардепа Волошина судитимуть за державну зраду: йому загрожує до 15 років ув’язнення

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Олега Волошина.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

"За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора", - підкреслюють в СБУ.

Там додають, що перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, Волошин публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі.

Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "Л/ДНР".

Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

"Напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до РФ, де наразі переховується від правосуддя. У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення", - зазначають в СБУ.

Раніше Верховна Рада України припинила повноваження нардепів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, які були обрані від забороненої ОПЗЖ.

Нагадаємо, колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Ренату Кузьміну, підозрюваному у державній зраді, вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.