Колишнього суддю посадили на 10 років за хабарництво та підробку документів

Колишній суддя Северодонецького міського суду отримав вирок у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду.

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"8 листопада 2022 року, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватим колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначила йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - сказано в повідомленні.

Суд признав колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області винним в тому, що він одержав неправомірну вигоду у розмірі 4 тисяч доларів за ухвалення рішення у кримінальній справі, а також підробив документи, які стали підставою для скасування арешту, накладеного на майно у цій справі.

Крім того, екс-суддю в незаконному зберіганні пістолетних патронів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 31 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, який підозрюється в одержанні 722 млн гривень неправомірної вигоди.