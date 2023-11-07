Суд оголосив у розшук колишнього власника "Дельта" банку Лагуна

Шевченківський районний суд Києва оголосив в розшук колишнього власника АТ "Дельта банк" Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

Рішення про це було прийнято 30 жовтня у рамках кримінальної справи, в який Лагуна обвинувачується у виведенні з банку 76,5 мільйонів доларів.

Там зазначають, що такими діяли Лагун завдав банку збитків, які спричинили фінансову неплатоспроможність установи у 2015 році і призвели до відсутності необхідних коштів для виконання зобов'язань перед кредиторами під час виведення банку з ринку.

Лагун - автор найбільшого банкрутства в українському банківському секторі

Дельта Банк було визнано неплатоспроможним ще у березні 2015 року (на той момент це був 4-й за розміром активів банк в Україні). В жовтні того ж року фінустанову було вирішено ліквідувати.

Відразу після цього Лагун втік з України, проте повернувся 2020 року.

В листопаді 2021 року Лагуну повідомили про підозру у розтраті 1 млрд грн. Тоді ж підозри отримали і два заступники голови ради директорів банку, а також директор однієї із пов'язаних фінансових компаній.

Спочатку його відправили під домашній арешт, однак згодом суд відпустив Лагуна під особисте зобов'язання.

У квітні цього року у квітні поліція передала до суду дві справи проти Лагуна. Йдеться про видачу кредиту підконтрольній компанії-нерезиденту, через що з банку "витекло" 897 мільйонів гривень, а також про приховування банкіром іноземного доходу в 153,5 мільйона гривень в 2015 році та, відповідно, несплату з них податків.

А в кінці серпня до суду передали ще одну справу проти Лагуна про розкрадання грошей з Дельта банку. Йдеться про оборудку, в якій Лагун наказав підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, яка необґрунтовано одержала 430 мільйонів гривень, з яких 199 мільйонів не повернула.