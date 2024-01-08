Колишнього заступника міністра оборони викрили на ще одній корупційній схемі

Контррозвідники Служби безпеки спільно з ДБР викрили новий епізод злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони України. Разом зі спільниками у 2022 році він закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для українських військових, чим розтратив понад 948 млн бюджетних гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, до оборудки причетні також двоє колишніх підлеглих фігуранта – ексочільник Департаменту держзакупівель Міноборони та колишній керівник Центрального управління матеріального забезпечення Збройних Сил України.

"Для реалізації злочинної схеми у 2022 році її організатори уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією із східноєвропейських компаній, бенефіціарними власниками якої є громадяни держави-агресора", - зауважують в СБУ.

Там додають, що експертиза придбаних бронежилетів показала, що вони не відповідають заявленому класу захисту і таким чином становлять небезпеку для життя військовослужбовців у бойовій обстановці.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків, вчинене групою осіб);

​ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осію).

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони та ексочільника Департаменту держзакупівель Міноборони на ще одному епізоді закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. У лютому 2023 року було встановлено, що вони закупили майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн.

Наразі вони обоє вже перебувають під вартою за підозрою в інших корупційних злочинах.

Закупівлі в Міноборони

Зауважимо, Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України у розтраті майже 1 млрд грн державних коштів під час закупівлі зимової військової форми для ЗСУ.

Також Державне бюро розслідувань повідомило колишнім заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому про підозру в розтраті понад 250 мільйонів гривень державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів.

Ексзаступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за тією ж статтею 114-1 за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції. В свою чергу, вказано, що ексочільник департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ ще з лютого поточного року.

Зазначимо, що перед цим Шаповалова звільнили з посади після перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.