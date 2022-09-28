Колишнього заступника міністра охорони здоров’я викрили на оборудках під час запуску цифрової медицини

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ексзаступника міністра, чиї дії призвели до збитків держави на 2 млн гривень та зашкодили створенню реєстру донорів. Зокрема, Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів.

Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції.

На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього чиновника до незаконних дій.

Наразі за матеріалами СБУ слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підозру.

Нагадаємо, мера Білої Церкви викрили у махінаціях, йому інкримінують махінації з нерухомістю на 8,7 мільйона гривень.