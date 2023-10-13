Колишнього заступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України Віталію Василику, який допустив розтрату майна на понад 10 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини.

"Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства", - зауважили в ДБР.

Там додають, що наразі колишньому чиновнику повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У ДБР не називають прізвища чиновника, але з фото, які публікує відомство, видно, що підозрюваний - це колишній заступник міністра юстиції Віталій Василик.

Василик протягом 2019-2020 років виконував повноваження ліквідатора приватного підприємства "Хілл".

У 2021 році НАЗК склало на Василика адмінпротокол, оскільки закон забороняє суміщати роботу заступника міністра із іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Кабмін 16 серпня 2022 року звільнив Василика із посади за власним бажанням.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку чинному народному депутату України Ярославу Дубневичу.