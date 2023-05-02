ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

Колишньому керівнику охорони Януковича повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича
СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора, а саме на В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після захоплення Херсона і частини Миколаївської області Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

"За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ", - зауважують в СБУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором "МВС" і "Державної служби безпеки" у тимчасово окупованій Херсонщині.

У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.

Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, колишнього керівника Служби безпеки Олександра Якименка, який очолив каральний орган РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини, судитимуть в Україні. Якименко був головою СБУ за часів президентства Віктора Януковича.

Автор:
Світлана Манько