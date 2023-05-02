Колишньому керівнику охорони Януковича повідомили про підозру

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора, а саме на В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після захоплення Херсона і частини Миколаївської області Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

"За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ", - зауважують в СБУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором "МВС" і "Державної служби безпеки" у тимчасово окупованій Херсонщині.

У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.

Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, колишнього керівника Служби безпеки Олександра Якименка, який очолив каральний орган РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини, судитимуть в Україні. Якименко був головою СБУ за часів президентства Віктора Януковича.