Колишньому лідеру комуністів Симоненку повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру Петру Симоненку – колишньому народному депутатові і керівнику забороненої Комуністичної партії України, який підтримав війну Росії проти України, а під час окупації Київщини втік до Росії. Також Симоненко публічно закликав до захоплення державної влади в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Йому інкримінують публічні заклики до зміни конституційного ладу в Україні та захоплення державної влади, а також у виправдовуванні і визнанні правомірною збройну агресію РФ проти України (в. 3 ст. 109 , ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Слідство встановили, що для того, аби втекти з окупованої Київщини, звернувся до вищого керівництва Росії. На "допомогу" зраднику Кремль відправив загін спецназу, який з 4 до 8 березня 2022 року здійснював "супровід" Симоненка та його рідних через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його зайняв посаду заступника голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу". Дана організація є повністю підконтрольною Кремлю і очолюється депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

У жовтні 2022 року колишній депутат Верховної Ради брав участь у так званому "22-му Міжнародному з'їзді комуністичних та робітничих партій", що відбувся у місті Гавана на Кубі.

Під час свого виступу на цьому заході, Симоненко намагався офіційно легітимізувати анексію частини території України та діяльність так званої "Луганської/Донецької Народної Республіки".

Додатково, за результатами слідства, в період з 21 по 22 квітня 2023 року він взяв участь у з'їзді "антифашистського форуму", який мав місце в Мінську.

Під час цього заходу він висловлював підтримку продовженню конфлікту проти України та виправдовував російські наративи щодо використання тактичної ядерної зброї.