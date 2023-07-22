Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру

Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України) колишньому одеському військкому. Йдеться про Євгена Борисова, якого 28 червня звільнили з посади.

Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству", сказав Зеленський.

Він додав, що зараз триває перевірка всіх військкоматів і за кожне таке порушення відповідальність буде неминучою.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, з початку повномасштабної війни члени родини підозрюваного придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 млн грн. При цьому офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року придбала в Іспанії будинок вартістю понад 4 млн євро, а цьогоріч стала власницеюавтомобіля Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

У тещі ексвійськкома теж є солідний: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Окрім того, в другій половині грудня 2022 року, посадовець шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

Нагадаємо, за даними ЗМІ із посиланням на колишнього нардепа Ігоря Мосійчука начальник Одеського військкомату Євген Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також крав на забезпеченні військових. Це дало йому змогу придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тисяч євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

Після того, як скандал з Борисовим набув розголосу, президент рекомендував Міністерству оборони відправляти воєнкомів на лінію фронту, оскільки вони "віками сидять у кабінетах, поросли мохом і коріннями".