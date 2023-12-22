Коломойському знову зменшили розмір застави

Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 300 млн гривень. Відповідне рішення було ухвалене 21 грудня, повідомляє Liga.net.

Таким чином, розмір застави тепер становить 2,7 млрд гривень. Водночас термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не змінився – Коломойський перебуватиме під арештом щонайменше до 26 січня 2024 року.

Заставу для Коломойського змінювали кілька разів. 2 вересня Шевченківський райсуд призначив 509 млн грн, а 16 вересня цей же суд збільшив заставу до 3,9 млрд гривень. Своєю чергою Київський апеляційний суд 16 листопада зменшив її до 3 млрд грн, і тепер – до 2,7 млрд гривень.

Справа Коломойського

Ігорю Коломойському за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 млн грн шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Крім того, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси "Приватбанку", співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив бізнесмена під варту з можливістю вийти під заставу в 509 млн грн, чого він робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

У справі Національного антикорупційного бюро щодо Коломойського йому та ще пʼятьом людям було оголошено про підозру в заволодінні коштами "Приватбанку"на понад 9,2 млрд грн. Однак апеляційний суд закрив усі провадження у цій справі через завершення строку розслідування.