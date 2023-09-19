Командир дивізіону з "ДНР", який обстрілював позиції ЗСУ, проведе 12 років за гратами

На підставі публічного обвинувачення, представленого прокурорами Донецької обласної прокуратури суд визнав командира дивізіону "Народного збройного фронту ДНР", який перейшов на бік окупантів і обстрілював позиції ЗСУ, винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), і призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, прокурори довели, що в липні 2014 року, будучи прихильником Росії , а також заради винагороди, донеччанин вступив до "ополчення ДНР" на посаду стрільця. Він отримав позивний "дядя Пєтя" і був призначений командиром одного з артилерійських дивізіонів.

Зловмисник 5 років перебував "на посаді" і командував веденням вогню гаубичної батареї по позиціям Збройних Сил України.

Також він приймав участь в боях у селах Красний Луч та Індустрія Луганської області, містах Кіровському, Вуглегірську, та смт Ольховатці Донецької області. Із цих населених пунктів зрадник вів вогонь по підконтрольних українській владі територіях, чим допомагав фейковій республіці протистояти проведенню антитерористичної операції.

У прокуратурі повідомили, що в грудні 2019 року зловмисник звільнився "зі служби", проте через три роки його мобілізували для участі у війні проти України.

Затримали "дядю Пєтю" у квітні 2023 року у с. Опитному під час бойового зіткнення з українськими захисниками.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника з Лиману, який після де окупації населеного пункту став інформатором окупантів та розкривав їм координати блокпостів ЗСУ. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та призначив 15 років тюремного ув’язнення.