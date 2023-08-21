Командир військової частини з Миколаївщини безпідставно нараховував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.

"Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн", - зауважують правоохоронці.

Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

"Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)", - підкреслили в ДБР.

Там додали, що санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру ще двом посадовцям військової частини з Київщини, які безпідставно "виписували" собі бойові виплати.

А на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.