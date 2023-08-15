Командири Нацгвардії незаконно присвоїли собі майже 14 млн "бойових" премій

Правоохоронці повідомили про підозру ще двом посадовцям військової частини з Київщини, які безпідставно "виписували" собі бойові виплати.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у лавах Нацгвардії викрили ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій.

"Цього разу на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень", - зауважили в СБУ.

Встановлено, що посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

"За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.