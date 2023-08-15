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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Командири Нацгвардії незаконно присвоїли собі майже 14 млн "бойових" премій

СБУ викрила «тилових» командирів Нацгвардії, які незаконно присвоїли собі майже 14 млн «бойових» премій
СБУ викрила «тилових» командирів Нацгвардії, які незаконно присвоїли собі майже 14 млн «бойових» премій

Правоохоронці повідомили про підозру ще двом посадовцям військової частини з Київщини, які безпідставно "виписували" собі бойові виплати.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у лавах Нацгвардії викрили ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій.

"Цього разу на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень", - зауважили в СБУ.

Встановлено, що посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

"За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти", - підкреслили в СБУ.

Фото 2 — Командири Нацгвардії незаконно присвоїли собі майже 14 млн "бойових" премій
Фото 3 — Командири Нацгвардії незаконно присвоїли собі майже 14 млн "бойових" премій
Фото 4 — Командири Нацгвардії незаконно присвоїли собі майже 14 млн "бойових" премій
Фото 5 — Командири Нацгвардії незаконно присвоїли собі майже 14 млн "бойових" премій

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.

Автор:
Світлана Манько