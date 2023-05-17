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Командиру артполку РФ, який віддав наказ обстріляти житлові квартали Херсона, повідомили про підозру
Служба безпеки України встановила особу ще одного загарбника, який причетний до масованих артобстрілів Херсона та вбивства мирних жителів. Це – підполковник Дмитро Жарких, командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ. Йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 24 грудня 2022 року, Дмитро Жарких, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями артилерійського полку на лівобережній частині Херсонської області, віддав їм наказ обстріляти центр Херсону з “Градів”.
Окупанти влучили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги у центральній частині міста. Тоді загинуло 11 мирних жителів, ще 64 – отримали поранення. Більшість з потерпілих – жінки та люди похилого віку.
В СБУ повідомили, що після такої "перемоги" Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі триває збір доказів щодо причетності російського командира і його підлеглих військовослужбовців до вчинення інших обстрілів міста Херсона та області, які забрали життя мирних мешканців та спричинили інші тяжкі наслідки.