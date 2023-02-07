Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. До організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова.

Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів".

Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше ніж 50 млн у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів.

Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.

Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та МВС РФ.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:

документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок,

печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", - зазначили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Також за ініціативи Служби безпеки України було заарештовано додаткові активи підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації.