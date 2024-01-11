Компанію Коломойського підозрюють у крадіжці електроенергії на понад 700 млн грн

НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" трейдером ТОВ "Юнайтед Енерджі", яка пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським, та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму понад 716 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

"Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", - зауважили в НАБУ.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку".

"Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову", - підкреслили в НАБУ.

Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго", голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.

Також на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

Раніше НАБУ повідомило про підозру трьом особам у завданні понад 176 мільйонів гривень збитків державному енерговиробнику "Центренерго" внаслідок порушення угоди про продаж ним електроенергії трейдинговій компанії "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.