Контролює 100% фінустанов в окупованих регіонах України: голові російського "Промсвязьбанку" повідомили про підозру (ВІДЕО)

Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до ведення війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій зібрана доказова база на голову російського "Промсвязьбанку" Петра Фрадкова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, він входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

"Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов. Також російський посадовець координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні", - йдеться у повідоменні.

Зокрема, для блокування обігу гривні ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.

Отримані таким чином "рубльові" надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.

СБУ повідомила Фрадкову про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала докази участі начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ – першого заступника начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії проти України.