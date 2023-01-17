Координував каральні органи рашистів у Херсоні: СБУ повідомила про підозру співробітнику ФСБ

Служба безпеки встановила особу ще одного представника російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергій Сініцин з позивним "Сабір".

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, у березні 2022 року він прибув до тимчасово захопленого Херсона для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації.

Встановлено, що він брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві "головного управління МВС Херсонської області", яке виконує завдання Кремля щодо проведення масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України.

"Він особисто погоджував призначення керівників та оперскладу окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян. Зафіксовано факти викрадення і катування людей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Для він цього намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників. За його вказівкою вони мали виявляти і "зливати" агресору місця перебування учасників руху опору.

Також російська агентура "виходила" через власні зв’язки на жителів підконтрольної українській владі території для збору інформації про підрозділи Сил оборони.

За оперативними даними, під час звільнення Херсона представник ФСБ разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег Дніпра.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.