Корегувальника з Миколаєва відправили на 11 років за ґрати

Житель Миколаєва отримав 11,5 років позбавлення волі за те, що коригував удари російськими крилатими ракетами “Калібр” по рідному місту. Про це повідомила Служба безпеки України.

Також інформатор збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Насамперед злочинець намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

СБУ затримала корегувальника в серпні 2022 року в ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині. Російська спецслужба завербувала мешканця Миколаєва через представника «мдб днр» на початку минулого літа. Інформатора знайшли завдяки прокремлівському Telegram-каналу, де чоловік виправдовував російську збройну агресію проти України.

Під час обшуку у зловмисника виявили мобільний телефон, через який він комунікував з окупантами.

За доказами суд позбавив корегувальника волі на 11,5 років.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора ФСБ, який передавав координати місць дислокації ЗСУ на Сумщині.

Після 24 лютого минулого року зрадник отримав завдання збирати розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України.

Зазначається, що росіян цікавили локації укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області.

Попередню інформацію агент випитував у місцевих мешканціа, потім перевіряв її і наносив координати на карту. Після цього - передавав у ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання.

Також Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох інформаторів ФСБ, що проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмисникам від 8 до 12 років тюрми.