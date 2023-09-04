Корегувальники російських ударів по Донецькій та Дніпропетровській областях отримали тюремні терміни

Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох російських інформаторів, які коригували повітряні атаки РФ по Донецькій та Дніпропетровській областях. Зловмисники отримали 14, 12 та 9 років ув’язнення.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами спецслужби на Донеччині тюремний строк отримав місцевий житель, який "зливав" окупантам місця базування та переміщення Сил оборони у звільненому Лимані. Найбільше росіян цікавили місця розташування штабів командування ЗСУ та підрозділів Служби безпеки.

Його затримали під час спроби передачі ворогу інформації через соцмережу "Однокласники".

Також тюремний термін отримала 24-річна мешканку міста Новогродівка Покровського району, яку спецслужби РФ залучили до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення. Зловмисниця пройшла курс диверсійної підготовки у польових таборах бойовиків "ДНР" .

Потім вона збирала інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, використовуючи особисті зв'язки з військовослужбовцями та правоохоронцями. Жінка створювала маркери червоною фарбою поруч з цими об'єктами, фотографувала їх і відправляла знімки з координатами через месенджер у соціальній мережі представнику воєнізованих формувань у вигаданій республіці. Зрадниця проведе за гратами 12 років.

Крім того, жінка доповідала окупантам про чисельність українських військових та напрямки руху техніки, за що отримувала по 2 000 грн.

Третього зрадника було затримано і засуджено на Дніпропетровщині. Зрадник вже був судимий і погодився працювати на ФСБ. Він допомагав готувати ракетний удар по одному з місцевих заводів. Для цього чоловік фотографував територію промислового об’єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив’язкою до місцевості. Він проведе у в’язниці 9 років.