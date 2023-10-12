Коригувальниці ФСБ, яка "наводила" російські "Смерчі" на Краматорськ, загрожує до 15 років тюрми

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну інформаторку ФСБ, яка коригувала ракетні атаки РФ на прифронтові території Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що для "наведення" російських засобів ураження жінка збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська.

"Передусім зловмисниця намагалась виявити локації засобів радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони ЗСУ. Також вона виходила на місця ворожих "прильотів" по соціальній та житловій інфраструктурі міста, щоб приховано зафіксувати їхні наслідки та підготувати відповідний "звіт" для окупантів", - зауважили в СБУ.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та здійснення повторних ударів по Краматорську, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу "Смерч".

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем її проживання.

"За даними слідства, коригувальницею виявилась місцева жителька, яку агресор дистанційно залучив до співпраці через її брата – бойовика окупаційних угруповань РФ на сході України. Саме йому ворожа поплічниця передавала по месенджеру розвіддані у вигляді текстових і голосових повідомлень, а також медіафайлів українських об’єктів", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку у помешканні затриманої виявлено ноутбук та мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Раніше Служба безпеки затримала "на гарячому" ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по позиціях Сил оборони на Донеччині. Ворожою поплічницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року.