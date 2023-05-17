Коригувальник ракетних ударів РФ по Львову отримав довічне ув'язнення

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 47-річному Владиславу Козєєву, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянам. Його визнали винним у державній зраді та засудили до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє видання "Судовий репортер".

За матеріалами справи, після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року Козєєв надсилав представникам РФ дані про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема, пʼяти мостів.

Крім того, на свій телефон він фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Зібрану інформацію Козєєв надсилав у Telegram користувачу, підписаному символом "$". Як встановило слідство, цим псевдонімом користується росіянин Сергій Варін.

Зокрема, 17 травня минулого року Козєєв надіслав зображення з застосунку Google Maps з обведеними на ньому червоним маркером сервісом "Автошанс", заводом та залізничним мостом. Раніше 18 квітня росіяни обстріляли цю станцію техобслуговування автомобілів, у результаті чого семеро людей загинуло і ще 11 були поранені.

Також Козєєв неодноразово повідомляв і про значну кількість вагонів-цистерн на залізничній колії. Обвинувачений 19 травня минулого року передав росіянам інформацію, що на ДП "Львівський державний авіаційно ремонтний завод" прибудуть винищувачі для ремонту і техобслуговування.

За допомогою спеціальних програм слідчі змогли відновити на телефоні Козєєва видалені знімки, які, ймовірно, він також надсилав росіянам. Це фото наслідків ракетного удару по Львову, військової частини та військової техніки в одному з сіл Львівщини, навчального центру ЗСУ, нафтобази, мосту тощо.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення Козєєв періодично їздив до Росії, працював там та хотів отримати паспорт громадянина РФ. Також він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Володимиром Жиріновським.

Прокурор запропонував призначити Владиславу Козєєву найсуворіше покарання. Сам обвинувачений своєї провини не визнав. Водночас суд визнав коригувальника винним у державній зраді та призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде – столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство – привласнення 3600 гривень. У Козєєва було двоє дітей, але останні роки він проживав зі своїми батьками.

Нещодавно суд виніс вирок ще одному російському агенту, який шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ на Харківщині. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.