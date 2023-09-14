Коригував ворожі удари голосовими повідомленнями: на Донеччині затримали інформатора РФ

Контррозвідники Служби безпеки затримали інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що для збору розвідданих фігурант обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони.

Найбільше ворога цікавила дислокація підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області.

"Отримані відомості російський інформатор дистанційно передавав агресору через двох "зв’язкових" на тимчасово окупованій території Донеччини.Ними виявились командир батальйону "Єнакієво-Дунайської бригади" та бойовик "мотострілкового полку" Південного військового округу збройних сил РФ", - зауважили в СБУ.

Встановлено, що передачу розвідданих фігурант робив у виді голосових повідомлень через популярний месенджер. Він сподівався, що такий спосіб не приверне увагу правоохоронців.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох російських інформаторів, які коригували повітряні атаки РФ по Донецькій та Дніпропетровській областях. Зловмисники отримали 14, 12 та 9 років ув’язнення.