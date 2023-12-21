Королевській повідомили про нову підозру через незадекларовану нерухомість в Київській області та РФ

Колишня народна депутатка від забороненої партії ОПЗЖ Наталія Королевська в декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі під Києвом загальною площею 0,829 га, а також житловий будинок і земельну ділянку в Московській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві зазначили, що 20 грудня 2023 року прокурор САП та детективи НАБУ повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому народному депутату, яка не задекларувала земельні ділянки на Київщині та РФ.

Наразі дії колишнього нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області РФ вартістю майже 1,8 млн грн. Сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна становила понад 4,315 млн грн", - зауважили у САП.

Проте у межах подальшого досудового розслідування встановлено, що вартість незадекларованого майна набагато більша, ніж встановлено спочатку, та становить майже 13,015 млн грн, що перевищує 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Зважаючи на те, що колишній нардеп переховується від слідства, про зміну підозри їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України", - підкреслили у САП.

САП не повідомляє імені підозрюваної, але, за даними ЗМІ, йдеться про колишню депутатку Наталію Королевську.

Нагадаємо, в лютому НАБУ повідомило Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік.

Того ж місяця Верховна Рада припинила повноваження Королевської на підставі її заяви про складання мандата. Тоді ж аналогічне рішення було підтримано, зокрема, щодо її чоловіка Юрія Солода.

"Українська правда" повідомляла, що Королевська та Солод проживають у Дубаї.

У червні 2023 року НАБУ оголосило в розшук колишню народну депутатку від забороненої ОПЗЖ Наталію Королевську.