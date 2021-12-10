Коррупционная схема в КО "Киевзеленбуд": сумма ущерба возросла до 100 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в организации коррупционной схемы на столичном коммунальном объединении "Киевзеленбуд" трем лицам, среди которых бывший и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевсовета.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что общее количество подозреваемых по указанному делу увеличилось до 10 человек, а сумма ущерба возросла до 115,19 млн грн.

"НАБУ и САП установили новые эпизоды хищения средств коммунального объединения "Киевзеленбуд", в связи с чем 10 декабря 2021 трем лицам сообщено о подозрении, еще семерым обновили подозрения в контексте новых доказательств. Таким образом, общее количество лиц, вероятно причастных к совершению коррупционного преступления, возросло до 10, а общая сумма причиненного ущерба коммунальному объединению — до 115,19 млн грн", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди подозреваемых и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета; бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленбуд"; генеральный директор КО "Киевзеленбуд" (2016-2018 гг.); генеральный директор КО "Киевзеленбуд" (2018-2019 гг.); заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленбуд"; начальник одного из отделов КО "Киевзеленбуд"; работник одного из отделов КО "Киевзеленбуд"; доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленбуда", директор частного предприятия, а также частный предприниматель.

"По данным следствия, в 2016-2018 гг. КО "Киевзеленбуд" объявило и провело тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленбуд", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими должностными лицами "Киевзеленбуда" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах трех заранее определенных компаний, поставивших технику КО "Киевзеленбуд" по завышенным ценам", — подчеркивают в НАБУ.

По данным следствия, часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перечислили на счета иностранных компаний, а оттуда на подконтрольную им компанию, зарегистрированную в Италии.

"На основании добытых доказательств, с целью возмещения в дальнейшем ущерба, нанесенного общине Киева, детективы НАБУ добились наложения ареста на корпоративные права итальянской компании и объекты недвижимости, которые, как считает следствие, могли построить за счет средств, выведенных из КО "Киевзеленбуд". Речь идет о проекте строительства жилья в городе Верона (Италия)", — подчеркивают в НАБУ.

Как сообщалось, в августе 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в присвоении почти 78 млн грн горбюджета 6 чиновникам КО "Киевзеленбуд" и частному предпринимателю.

Напомним, ранее правоохранители и налоговики начали активно проводить следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

Обыски провели в коммунальных предприятиях "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевском городском бюро технической инвентаризации", коммунальной корпорации "Киевавтодор", объединении "Киевзеленбуд", а также департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана".

Власти столицы во главе с мэром Виталием Кличко считают кампанию направленной на дискредитацию и вероятное устранение его с должности главы КГГА. В конце сентября градоначальник также заявил, что многочисленные обвинения столичных властей в коррупции будут проанализированы некой юридической компанией, заключившей меморандум с КГГА.