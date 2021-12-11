Кременчугское предприятие поставляло просроченные продукты в торговые сети, школы и садики

В Кременчуге специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры г. Киева разоблачили незаконную хозяйственную деятельность торговой продовольственной базы, которая поставляла немаркированную и просроченную продукцию в торговые сети Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что субъекты предпринимательской деятельности и юридические лица вопреки действующему законодательству осуществляли фальсификацию (переупаковку, нанесение маркировки) пищевых продуктов неизвестного происхождения и производства с последующей реализацией в розничную торговую сеть на территории Украины, дошкольных и образовательных учреждений Полтавщины и Киевской области, а также в подразделения Государственной пограничной службы Украины и Министерства обороны Украины.

По результатам проведенных мероприятий зафиксирован ряд нарушений требований пищевого законодательства, в том числе:

немаркированная, неизвестного происхождения пищевая продукция;

незаконное нанесение этикеток с маркировкой пищевых продуктов;

фальсификация маркировки с целью возможного получения сверхприбылей;

неудовлетворительное гигиеническое состояние мощностей по хранению и обращению пищевых продуктов (несвоевременная уборка, грязь в холодильно-морозильных камерах, совместное хранение просроченных пораженных плесенью сыров, масло с поврежденными потребительскими упаковками, мышевидные вредители).



"По результатам совместных мероприятий была предотвращена незаконная переработка, переупаковка и реализация опасной, просроченной, фальсифицированной, без признаков потребительской маркировки пищевой продукции в общеобразовательные и дошкольные учреждения Полтавщины и Киевской области и возможно других образовательных учреждений Украины и розничной торговой сети", - говорится в сообщении.

Ранее в Госпродпотребслужбе рассказали, что количество некачественных игрушек в украинских магазинах выросло втрое.

Отметим, с начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касалась качества услуг ЖКХ.