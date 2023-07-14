Кримчанин, який воював проти України у складі рашистів, отримав підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на південному фронті. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник потрапив у полон українських захисників наприкінці червня 2023 року під час боєзіткнення поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Через власні прокремлівські погляди він підтримав повномасштабну агресію РФ проти України.

У січні 2023 року він добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту ЗС РФ, яка дислокувалась на території українського півострова.

Перебуваючи на посаді старшого стрільця, зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ у Василівському та Пологівському районах Запорізької області.

На початку літа 2023 року його підрозділ отримав наказ на штурм населених пунктів в регіоні, які нещодавно були звільненні Силами оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше завдяки доказовій базі Служби безпеки термін ув’язнення отримав диверсант головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області. Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.