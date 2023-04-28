"Кришували податківці": в Україні викрили багатомільйонну схему продажу нелегальних цигарок (ВІДЕО)

В Україні викрили масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, до якої причетні керівники податкової обласного рівня, які прикривали незаконний бізнес.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією правоохоронців, протиправну діяльність зловмисники розпочали з другої половини 2022 року. Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси. Найбільш активно працювала мережа у Одеській та Вінницькій областях.

Зокрема, лише на Вінниччині функціонувало 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою "дьюті-фрі". Сума від реалізації цигарок лише в одній області складала десятки мільйонів гривень щомісяця, а бюджети різних рівнів недоотримували мільйонні податки.

Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях. Проведено слідчі дії у точках збуту підакцизних товарів, в офісних приміщеннях організаторів, за місцем проживання осіб, що можуть бути причетними до незаконної схеми, а також у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.

За результатами обшуків було виявлено та вилучено понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю більше 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових "точок", записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв’язку та носії інформації.

Працівники ДБР повідомили про підозру "керівнику" продажу контрафакту на Вінниччині у незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Правоохоронці вивчають весь ланцюг функціонування протиправного бізнесу, встановлюють особи організаторів схеми та виконавців на місцях, перевіряють походження підакцизних товарів.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. (ч. 2 ст. 364 КК України).

Податківцям у кількох областях може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили канал незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, який організував мешканець Харківської області.